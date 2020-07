Can Yaman e Demet di Daydreamer, cosa c’è tra di loro? La verità dell’attore (Di lunedì 27 luglio 2020) La soap più seguita di questa estate 2020 è Daydreamer su Canale 5. Il protagonista, Can Yaman, amatissimo in Italia, ha finalmente parlato per la prima volta del suo rapporto con la collega Demet che interpreta il ruolo di Sanem. Amore o amicizia tra Can Yaman e Demet? Can Yaman, che è l’attore protagonista della … L'articolo Can Yaman e Demet di Daydreamer, cosa c’è tra di loro? La verità dell’attore proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

repubblica : Can Yaman, quel fascino rude ma delicato che inchioda davanti alla tv - mehrang75 : RT @Novella_2000: I fan di Can Yaman hanno una richiesta per Mediaset e siamo d’accordo con loro - MariaGr67429100 : RT @Novella_2000: I fan di Can Yaman hanno una richiesta per Mediaset e siamo d’accordo con loro - NAarniego : RT @Novella_2000: I fan di Can Yaman hanno una richiesta per Mediaset e siamo d’accordo con loro - ItaliaCanyaman : RT @Novella_2000: I fan di Can Yaman hanno una richiesta per Mediaset e siamo d’accordo con loro -