Camici Lombardia, Fontana in consiglio regionale: “Polemiche lesive della mia persona. Non tollero dubbi sulla mia integrità” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Ho riflettuto molto sulla opportunità di intervenire oggi in questa aula, soprattutto per la preoccupazione di dare una ulteriore cassa di risonanza a polemiche che ritengo sterili, inutili, strumentali e lesive della mia persona, oltre che del ruolo istituzionale che ho l’onore di ricoprire. Ma alla fine ho deciso di venire qui per andare oltre”. Le parole del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto in consiglio anche dopo l’avvio delle inchieste sull’acquisto dei Camici. “Non posso tollerare che si dubiti della mia integrità e di quella dei miei familiari – ha aggiunto -. Il mio coinvolgimento, se di coinvolgimento si può ... Leggi su ilfattoquotidiano

