Caltanissetta, migranti in fuga: rintracciati 125 su 185. Ora finiranno tutti in quarantena (Di lunedì 27 luglio 2020) Il sindaco scrive a Lamorgese: «La nostra struttura non è in grado di contenere tutte queste persone». Musumeci: «Il governo non può fare finta di niente» Leggi su lastampa

matteosalvinimi : ?? Cento immigrati in fuga da una struttura di accoglienza a Caltanissetta: sbarchi senza sosta, raffica di clandest… - MediasetTgcom24 : Caltanissetta,maxi fuga dal Cara: 100 migranti inseguiti da carabinieri #caltanissetta - LegaSalvini : CALTANISSETTA, OLTRE 100 MIGRANTI IN FUGA DA PIAN DEL LAGO - soloio0509 : RT @Bbaldu: GRAZIE LAMORGESE... Fughe di massa e sbarchi a raffica. Esplode la bomba migranti - Il Tempo - paolaokaasan : RT @LegaSalvini: ++ CALTANISSETTA, 100 MIGRANTI IN FUGA DA UN CENTRO DI ACCOGLIENZA ++ -