Calciomercato Inter: Lautaro, probabile rinnovo. Frenata da parte del Barça (Di lunedì 27 luglio 2020) Calciomercato Inter, la trattativa tra l’Internazionale ed il Barcellona per Lautaro potrebbe concludersi con il rinnovo da parte del club Calciomercato Inter, la trattativa tra l’Internazionale ed il Barcellona per Lautaro potrebbe concludersi con il rinnovo da parte del club nerazzurro. AD UN PUNTO MORTO- Gazzetta riporta le parole di Josep Bartomeu, presidente del Barcellona: «Abbiamo parlato di Lautaro Martinez con l’Inter, ma al momento la trattativa è a un punto morto». Standby che secondo la rosea assomiglia ad un assist per la permanenza del giocatore. Così come il rinnovo ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : Il portoghese #JoaoMario torna all'#Inter - DiMarzio : #Inter, incontro con il #ManUtd per il futuro di Sanchez - DiMarzio : #Inter, gli aggiornamenti sul futuro di Sanchez e la posizione del #ManUtd - ApCalciomercato : Accordo di massima per Tonali: si attende la stretta di mano, le cifre - infoitsport : Calciomercato Milan – Tonali, derby con l’Inter: nerazzurri avanti -