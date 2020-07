Bonucci sui 9 scudetti: «Abbiamo fatto la storia del calcio mondiale» – VIDEO (Di lunedì 27 luglio 2020) Leonardo Bonucci esulta dopo la vittoria del nono scudetto consecutivo della Juventus Il difensore e leader della Juventus Leonardo Bonucci esulta dopo la conquista del nono scudetto consecutivo da parte dei bianconeri. «Le difficoltà le incontri quando inizi una nuova strada, non sai quali ostacoli trovi davanti. Abbiamo trovato dei concorrenti agguerriti che ci hanno dato filo da torcere, anche per alcuni nostri piccoli demeriti. La Lazio, l’Inter e l’Atalanta ci hanno spinto ad andare a raschiare tutto. La Juventus con la scelta di Sarri ha voluto mettere una nuova filosofia, che è quella del gioco. Nove volte di fila sono qualcosa di straordinario, di irripetibile. Abbiamo fatto la storia di questa società e del ... Leggi su calcionews24

sscalcionapoli1 : Solite frecciatine di Bonucci sui social: 'Per chi voleva i play-off e pensava di vincere' #SerieATIM - grandolfo1980 : Bonucci sui social 'contro tutto e tutti' Ahhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaahahhahahahahaahhahahahaha - PinoSa54 : ??????.....' Vincere '....??!!! Un parolone x i titolari di CALCIOPOLANDIA...!! ?????? - MarchinoOrla80 : @inter perché sui muri di Appiano invece delle frasi celebri non mettete frasi tipo questa o quella di Bonucci o di… - 19max85 : @bonucci_leo19 che si permette di scrivere e fare polemica come un bimbo di 8 anni sui social, in questo periodo e… -