Baseball, rinviate due partite nella MLB: nei Miami Marlins 12 positivi (Di lunedì 27 luglio 2020) È subito caos Covid-19 nella MLB. Due partite della massima competizione di Baseball americano sono state rinviate a seguito della positività di una dozzina di giocatori e membri dello staff dei Miami Marlins. La franchigia è stata bloccata a Filadelfia e il contrattempo ha spinto la lega ad annullare la gara dei Marlins contro Baltimora così come quella dei New York Yankees a Filadelfia. Leggi su sportface

sportface2016 : #Baseball | Rinviate due partite nella #MLB: nei Miami #Marlins 12 positivi al #Covid19 - cheobravo : RT @SkySport: Baseball Usa, allarme coronavirus: diversi positivi, rinviati due match di MLB - Marylena_88 : RT @SkySport: Baseball Usa, allarme coronavirus: diversi positivi, rinviati due match di MLB - SkySport : Baseball Usa, allarme coronavirus: diversi positivi, rinviati due match di MLB - sportli26181512 : Baseball Usa, allarme coronavirus: diversi positivi, rinviati due match di MLB: Dopo il via della stagione lo scors… -

Ultime Notizie dalla rete : Baseball rinviate

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...Dopo il via della stagione lo scorso 23 luglio, il coronavirus irrompe prepotentemente nella Mlb. Almeno 13 positività riscontrate tra giocatori e staff dei Miami Marlins e conseguente rinvio della sf ...