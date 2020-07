Ascolti tv, dati Auditel domenica 26 luglio: vince Non dirlo al mio capo 2 (Di lunedì 27 luglio 2020) Su Rai1 la replica della fiction Non dirlo al mio capo 2 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale ottiene la prima serata con 2.256.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale 5 il film Lion – La Strada Verso Casa ha conquistato 1.935.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Italia 1 Tutti Pazzi per l’oro ha intrattenuto 958.000 spettatori con il 5.6% di share. Rai2 FBI ha registrato 811.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 per A Raccontare Comincia Tu 869.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine è stato visto da 645.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Atlantide ha segnato il 2.3% con 385.000 spettatori. Ascolti tv access prime time Access prime time: Su Rai 1 Techetechetè ha segnato il 17.6% con 3.064.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint ha ... Leggi su tvzap.kataweb

