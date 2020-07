8 usi dell’alcool etilico che forse non conoscevi (Di lunedì 27 luglio 2020) 8 usi dell’alcool etilico che forse non conoscevi. L’alcool etilico ha i suoi usi principali come disinfettante, ma ne conosce anche molti altri che forse ti sorprenderanno. Ci sono vari tipi di alcol. I più diffusi sono quello isopropilico (lo trovi nei prodotti per le pulizie e in alcuni disinfettanti), il metanolo (si può usare come solvente) e l’etanolo o, più comunemente, alcol etilico, che trova impiego nella preparazione dei liquori, come solvente e naturalmente anche come disinfettante. Qui di seguito ti illustriamo alcuni degli usi alternativi dell’alcol etilico. 8 usi dell’alcool etilico che forse non conoscevi Come deodorante. Se ti scordi di mettere il ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : usi dell’alcool Covid-19, gli italiani, l'Europa e la percezione delle mascherine indossate Il Sole 24 ORE