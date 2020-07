Roma, si getta dal Pincio dopo un litigio con la fidanzata: morto un 21enne (Di domenica 26 luglio 2020) Roma, si getta dal Pincio dopo litigio con fidanzata: morto ragazzo 21enne Un ragazzo di 21 anni di origini sudamericane è morto stamattina dopo essersi gettato giù dalla terrazza panoramica del Pincio, nella zona di Villa Borghese a Roma. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono arrivati i carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina e quelli del comando Roma Piazza Venezia. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe buttato giù, schiantandosi sul marciapiede di via Gabriele D’Annunzio dopo un volo di 15 metri, dopo un litigio con la ... Leggi su tpi

