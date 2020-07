Roma-Fiorentina, Adani critica Chiffi: “Per qualsiasi uomo sulla terra questo non è rigore” (Di domenica 26 luglio 2020) “Per qualsiasi uomo sulla faccia della terra che ha visto una partita di calcio, questo non è calcio di rigore“. È questo il commento critico da parte di Daniele Adani durante la telecronaca di Roma-Fiorentina in merito alla concessione del secondo rigore da parte di Chiffi per un’entrata di terracciano su Dzeko. “Tranne per Chiffi, che poi è quello che comanda“, ha aggiunto Adani. Leggi su sportface

ASRomaEN : ?????? MATCHDAY ?????? ?? Fiorentina ?? Stadio Olimpico ? 19:30 ?? Forza Roma! ?? #ASRoma #RomaFiorentina - acffiorentina : SUPER TERRACCIANO | ?? 85' Pietro para tutto ma contro di lui fischiato alla fine un rigore improbabile Roma ?? Fio… - acffiorentina : MILENKOVIIIIIIIIIIIIIIIIIIC | ?? Goal del pareggio con un perfetto colpo di testa di Milenkovic. Roma ?? Fiorenti… - TeofiloSteven : RT @_TEDDYBEARS__: Nelle ultime giornate: -Roma-Parma: rigore netto non dato al Parma -Roma-Verona: Rigore netto non dato al Verona sullo… - gaetanofabiano : @lucianonobili 2 @matteorenzi 1 Roma 2 - Fiorentina 1 @matteorenzi levare con quel borioso sussiego la mascherina d… -