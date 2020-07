Risultati Serie A 36ª Giornata – Immobile trascina la Lazio: Roma di rigore, il Lecce ad un passo dalla B (Di domenica 26 luglio 2020) Giornata numero 36 del campionato di Serie A che si avvia verso la fine. Tanti gol e Risultati importanti nelle gare della serata odierna, in attesa di Juventus-Sampdoria che può assegnare lo scudetto. Il programma odierno si apre con il Bologna che batte 3-2 il Lecce con un gol di Barrow allo scadere e condanna, probabilmente, i salentini alla Serie B. I ragazzi di Liverani devono recuperare 4 punti al Genoa nelle ultime due gare rimaste. Nel corso della serata due successi importanti per le Romane. La Lazio vince 1-5 sul Verona trascinata da una tripletta di Immobile che stacca Cristiano Ronaldo nella classifica marcatori e sale a quota 34. Alla Roma servono 2 rigori di Jordan Veretout per piegare la ... Leggi su sportfair

SerieA : I risultati aggiornati della 3??5??ª giornata! Partita per partita. ? Non perderti nessuna news, scarica l’App uff… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: SPAL-TORINO 1-1 Risultato finale ? ? #Verdi (57’) ? #DAlessandro (80’) ? ?? - PaoloBMb70 : RT @SkySport: CAGLIARI-UDINESE 0-1 Risultato finale ? ? #Okaka (3') ? ?? - ContropiedeA : I risultati delle partite delle 19:30 della 36esima giornata di Serie A - - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A, i risultati delle 19:30. Udinese e Lazio corsare: Serie A, i r… -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Serie Risultati serie A, gol e highlights: Torino e Udinese si salvano Sky Sport Serie A, 36a giornata: la Roma blinda il quinto posto, Torino salvo.

Ecco i risultati della serata, valevole per la 36esima giornata di Serie A: la Roma batte la Fiorentina. Pareggio e salvezza per il Torino. Ok la Lazio Il Torino è salvo. In serata arriva così un altr ...

Bologna-Lecce, le formazioni ufficiali: doppia esclusione eccellente nei felsinei

Da una parte la voglia di riscattare gli ultimi opachi risultati, dall'altra la disperata ricerca di un traguardo salvezza ancora possibile. E' Bologna-Lecce, prima gara di questa domenica di campiona ...

Ecco i risultati della serata, valevole per la 36esima giornata di Serie A: la Roma batte la Fiorentina. Pareggio e salvezza per il Torino. Ok la Lazio Il Torino è salvo. In serata arriva così un altr ...Da una parte la voglia di riscattare gli ultimi opachi risultati, dall'altra la disperata ricerca di un traguardo salvezza ancora possibile. E' Bologna-Lecce, prima gara di questa domenica di campiona ...