MotoGP, gran premio d’Andalusia: Quartararo vince ancora, Rossi terzo (Di domenica 26 luglio 2020) Un bellissimo gran premio quello di MotoGP in Andalusia. Quartararo vince ancora e si conferma in gran forma, Valentino Rossi torna sul podio Si è concluso pochi minuti fa il secondo gran premio stagionale di MotoGP, in programma in Andalusia. Anche questa volta, i piloti hanno dato spettacolo in pista, tenendo i telespettatori incollati allo … L'articolo MotoGP, gran premio d’Andalusia: Quartararo vince ancora, Rossi terzo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

DAZN_IT : In #MotoGP uno straordinario Quartararo fa il vuoto e fa 2 su 2 nel mondiale ??? Viñales e Rossi sul podio dopo un g… - _antoniofedele_ : Che passo che aveva Pecco, un gran peccato. #MotoGp #AndaluciaGp - ilcirotano : LIVE MotoGP, a Jerez 1° Quartararo, poi Vinales. 3° un gran Rossi - - ColpisaNoticias : MOTOCICLISMO | MOTOGP. Quartararo firma su doblete en Jerez - nonnamatta1 : RT @RSIsport: ?????? A 41 anni, e 15 mesi dopo l'ultima volta, Valentino Rossi torna sul podio in MotoGP, concludendo al terzo posto il Gran P… -