MISTER TESSER: “MOLTISSIMO IN PALIO, IN CAMPO CON PERSONALITÀ E CARATTERE” (Di domenica 26 luglio 2020) Trentasettesima giornata di Serie BKT (diciottesima di ritorno) per il Pordenone. Domani alle 21:00 la squadra neroverde ospita la Salernitana allo stadio Rocco di Trieste. MISTER Attilio TESSER ha presentato così la gara nella conferenza stampa: “Abbiamo fatto una rifinitura decisamente tranquilla, più di tattica, dopo la lunga trasferta di Ascoli. Al Del Duca la squadra ha dimostrato di esserci”. “Non recupera De Agostini, Gasbarro è da verificare. Vedremo domani mattina per lui e qualche altro calciatore affaticato. Rientrerà Barison dalla squalifica, mentre sarà fuori Vogliacco”. “Sarà una bella partita, tirata. C’è moltissimo in PALIO, per questo dobbiamo arrivare giusti. Loro si giocano l’accesso ai playoff e cercheranno la ... Leggi su udine20

PordenoneCalcio : “MOLTISSIMO IN PALIO, IN CAMPO CON PERSONALITÀ E CARATTERE” Mister Tesser ha presentato #PORSAL ??… - TuttoSalerno : PORDENONE: i convocati di mister Tesser - PordenoneCalcio : “PARTITA IMPORTANTE, REAGIAMO AL MOMENTO NON POSITIVO” ???? 'Veniamo da due sconfitte molto diverse, ad Ascoli con a… - LesterGriffin : @MischiGiordano Quindi alla stazione degli scudetti la lista dei mister in coda potrebbe essere: #Spalletti… -

Ultime Notizie dalla rete : MISTER TESSER Pordenone-Salernitana, i convocati di mister Tesser: 23 calciatori a disposizione per i neroverdi TUTTO mercato WEB PORDENONE - Tesser: "Salernitana, squadra costruita per stare in alto. Sarà una bella partita"

Mister Attilio Tesser ha presentato così la gara di domani contro la Salernitana: "Abbiamo fatto una rifinitura decisamente tranquilla, più di tattica, dopo la lunga trasferta di Ascoli. Al Del Duca l ...

PORDENONE: sono 23 i calciatori convocati di mister Tesser

Alla fine dell'allenamento di rifinitura mister Tesser ha comunicato la lista dei ventitrè calciatori che domani dovranno affrontare la Salernitana.

Mister Attilio Tesser ha presentato così la gara di domani contro la Salernitana: "Abbiamo fatto una rifinitura decisamente tranquilla, più di tattica, dopo la lunga trasferta di Ascoli. Al Del Duca l ...Alla fine dell'allenamento di rifinitura mister Tesser ha comunicato la lista dei ventitrè calciatori che domani dovranno affrontare la Salernitana.