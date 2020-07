Migranti, in 100 fuggono dal Cara di Caltanissetta: i Carabinieri ne intercettano dieci. Sindaco: “Governo non ne invii più” (Di domenica 26 luglio 2020) Fuga di massa dal Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta. Un centinaio di Migranti ospiti della struttura sono riusciti a lasciare il centro e a far perdere le loro tracce. I Carabinieri, intervenuti dopo la prima segnalazione, ne hanno intercettati solo dieci, secondo le prime informazioni circolate. Il Sindaco Roberto Gambino annuncia che chiederà “al governo di non inviare più immigrati a Pian Del Lago”. Sono decine i militari dell’Arma ancora impegnati nelle ricerche dei Migranti del Cara che, in tutto, ospita 350 persone. Quelli fuggiti fanno parte del gruppo di profughi trasferiti nel centro nisseno per il periodo di quarantena obbligatoria, ma nessuno di loro è positivo al tampone, fa sapere il primo ... Leggi su ilfattoquotidiano

