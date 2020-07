La nona sinfonia della Juve, è di nuovo scudetto (Di domenica 26 luglio 2020) Un'altra perla nella collana di scudetti della Juventus, il nono consecutivo , che porta il totale a 36 o 38, come rivendica il club bianconero che considera suoi i titoli cancellati da 'Calciopoli'. Il... Leggi su feedpress.me

HuffPostItalia : Bruttina, ma vincente. Scudetto alla Juventus: 36° titolo, 9 di fila, primo per Sarri - Sport_Mediaset : #Juventus: la nona sinfonia. Via alle celebrazioni! #SportMediaset #STRON9ER - TMW_radio : #PrimePagine?? ?? Juve la nona sinfonia ??Ciro per la scarpa d’oro ??Lecce, sempre più giù ??Ruggito Rossi a Jerez ..… - youngblood_TK : RT @ciapalchelghe: Dybala e Ronaldo hanno reso assieme, io non ci credevo e fa bene a rivendicarlo. La nona sinfonia è passata da lì. - askorpio71 : La nona sinfonia è fatta -