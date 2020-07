Juventus campione d’Italia: batte la Sampdoria e porta a casa lo scudetto dell’era Covid (Di domenica 26 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 luglio)È la Juventus a vincere, con due giornate di anticipo, lo scudetto dell’era Covid. La vittoria – per 2 a 0 – contro la Sampdoria con le reti di Ronaldo e Federico Bernardeschi, chiude – anche se resta ancora aperta la corsa al secondo posto tra Lazio, in volata, che aggancia Inter e Atalanta – quest’anno reso assolutamente fuori dall’ordinario dalla pandemia di Coronavirus e dal lungo lockdown che ha bloccato la Serie A. Juventus’ Cristiano Ronaldo jubilates after scoring the goal (1-0) during the italian Serie A soccer match Juventus FC vs UC Sampdoria at the Allianz stadium in Turin, Italy, 26 July 2020 ANSA/ ALESSANDRO DI MARCOPochi minuti prima della fine del match e ... Leggi su open.online

