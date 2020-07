"Io, violentata da un migrante ospite del centro in cui lavoro" (Di domenica 26 luglio 2020) Maurizio Zoppi Una storia drammatica raccontata davanti al giudice di Palermo Lorenzo Matassa da una donna che lavora in un centro migranti Una vicenda drammatica accaduta in provincia di Palermo. La responsabile di un centro migranti è stata - stando alle sue parole - vittima di violenza sessuale da parte di un nigeriano di cui ad oggi si sono perse le tracce: Hope Omnolodion è infatti a oggi latitante. Il 15 luglio scorso nel tribunale di Palermo davanti al giudice Lorenzo Matasso e alla pm Paola Cucchiara, la vittima ricostruisce una triste vicenda a quanto pare molto più grande di quella al momento contestata al migrante. L’accusa? Lesioni. Il nigeriano le avrebbe afferrato il collo con violenza: “…tentativo di strangolamento da parte di extracomunitario che dimorava presso il ... Leggi su ilgiornale

MatMaz72 : 'Io, violentata da un migrante ospite del centro in cui lavoro' - hagall57 : @La_manina__ No, sono quelli che solidarizzano con la ragazza violentata in un parco a Milano, da un migrante, la scorsa settimana - PaoloBalestri5 : Ennesimo atto di violenza perpetrato da un migrante africano,su una DONNA 'violentata! Mi domando dove sono le cos… - dgerbinotweet : #MonteStella ragazza rapinata e violentata in pieno giorno da un MIGRANTE... nessuno piange per lei, nessuno si inginocchia... -

Ultime Notizie dalla rete : violentata migrante Minacciata e violentata da un nigeriano ora latitante Live Sicilia Fondi alla guardia costiera libica mentre i migranti muoiono in mare

Mentre rifletto sull’assurdità della strumentalizzazione della pandemia per avere un ulteriore argomento per alimentare la diffidenza delle persone, vedo atterrare l’ennesimo volo charter a Lampedusa ...

CRONACA - Basilicata: alcuni migranti positivi trasferiti al Celio di Roma

Il Cdr ha spiegato che "un collega è stato vittima di una violenta e brutale aggressione, allo scopo di costringerlo a non utilizzare la telecamera mentre stava effettuando delle riprese in strada. Ai ...

Mentre rifletto sull’assurdità della strumentalizzazione della pandemia per avere un ulteriore argomento per alimentare la diffidenza delle persone, vedo atterrare l’ennesimo volo charter a Lampedusa ...Il Cdr ha spiegato che "un collega è stato vittima di una violenta e brutale aggressione, allo scopo di costringerlo a non utilizzare la telecamera mentre stava effettuando delle riprese in strada. Ai ...