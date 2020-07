Infortunio De Ligt: altra brutta notizia per Sarri, l’olandese chiede il cambio (Di domenica 26 luglio 2020) Infortunio DE Ligt – De Ligt esce dal terreno di gioco a pochi minuti dal termine del match contro la Sampdoria. Adesso sono da valutare le sue condizioni, con Sarri che usufruisce del terzo cambio a disposizione. Cresce l’ansia tra i tifosi. Infortunio De Ligt: chiesto il cambio A causa di un problema alla coscia destra il centrale olandese allenato da Sarri è stato costretto a chiedere la sostituzione. Entra Rugani, con le condizioni di De Ligt che verranno valutate nei prossimi giorni. Leggi su juvedipendenza

TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Anche De Ligt out per infortunio: problema alla coscia - Fantacalcio : #JuventusSampdoria Terzo infortunio per #Sarri! Stavolta tocca a #DeLigt LE SUE CONDIZIONI ?… - calciomercatoit : #JuventusSampdoria, fuori per infortunio anche #deligt: rischio emergenza bianconera - sportli26181512 : Juve, inforunio muscolare anche per De Ligt: Dopo Danilo e Dybala, la Juve perde per infortunio anche Matthijs De..… - junews24com : Infortunio De Ligt: problema muscolare per il difensore. Dentro Rugani - -