Ibrahimovic, che critica da Ekdal: “la Svezia in passato non ha funzionato a causa sua” (Di domenica 26 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic o si ama o si odia, i suoi compagni lo sanno bene. Se la maggior parte dei calciatori che hanno giocato con lui ne ha apprezzato il carisma e le qualità, non sono comunque mancati screzi e critiche da altri ex compagni. L’ultima arriva da Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria che allemittente svedese Svt ha spiegato come la presenza di Ibrahimovic spingesse la Svezia a dover giocare per lui, raccogliendo forse meno di quanto avrebbe meritato: “la nostra squadra era composta da una stella di livello mondiale e dieci buoni giocatori che avrebbero dovuto aiutarlo a dominare. E questa tattica non ha funzionato”. Ibrahimovic è stato escluso dall’ultima nazionale che ha preso parte ai Mondiali 2018, ma nonostante ... Leggi su sportfair

AntoVitiello : #Ibrahimovic sui social: 'Così pensi che io abbia finito, che la mia carriera finirà presto. Non mi conosci. Ho sol… - AndreaZeoli : RT @tutticonvocati: ??? Pellegatti: 'in questo #Milan, oggi, serve più #Ibrahimovic di un #Lewandowski, che è un campione straordinario e se… - Ma_Do_Sd : RT @tutticonvocati: ??? Pellegatti: 'in questo #Milan, oggi, serve più #Ibrahimovic di un #Lewandowski, che è un campione straordinario e se… - JantasOO : RT @tutticonvocati: ??? Pellegatti: 'in questo #Milan, oggi, serve più #Ibrahimovic di un #Lewandowski, che è un campione straordinario e se… - AguanteFutbol : RT @tutticonvocati: ??? Pellegatti: 'in questo #Milan, oggi, serve più #Ibrahimovic di un #Lewandowski, che è un campione straordinario e se… -