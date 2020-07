Gol Bernardeschi Juventus Sampdoria 2-0: raddoppio bianconero! Video (Di domenica 26 luglio 2020) GOL Bernardeschi Juventus Sampdoria – La Juventus raddoppia nel secondo tempo contro la Samp. A segno stavolta Federico Bernardeschi: al termine di un contropiede ben orchestrato l’ex Fiorentina gonfia la rete e adesso la Juve conduce con due gol! Video. Juventus Sampdoria gol Bernardeschi: Video Bernardeschi goal #JuventusSampdoria pic.twitter.com/maceovWH86 — Football Goals (@FootballGoalss ) July 26, 2020 Leggi su juvedipendenza

OptaPaolo : 43 - Primo gol per Federico #Bernardeschi in questo campionato, con il suo tiro numero 43 nella Serie A in corso. Atteso. #JuveSamp - SerieA : La @juventusfc trova il gol del raddoppio con la conclusione di Bernardeschi! #JuveSamp 2-0 #SerieATIM #WeAreCalcio - Gazzetta_it : Gol! Juventus - Sampdoria 2-0, rete di Bernardeschi F. (JUV) - Il_Baba : Da notare le differenze di esultanza sui gol: il primo di #Ronaldo che esulta di rabbia, mentre su quello di… - IntenditoreJuve : RT @Bibbi677: Se il Dio del calcio ha il senso dell’umorismo, il gol scudetto lo fa Bernardeschi #jvtblive -