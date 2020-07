Fisco, l’annuncio di Misiani: “Stop invio delle cartelle esattoriali fino a novembre”. Con il dl Agosto in arrivo anche sgravi ai neoassunti (Di domenica 26 luglio 2020) Rinvio dell’emissione delle cartelle esattoriali a novembre, sei mesi di sgravio al 100 per cento dei contributi per i neoassunti e 3-4 mesi di decontribuzione piena per chi fa rientrare i dipendenti dalla cassa integrazione. Iniziano a delinearsi i contorni del dl Agosto, cioè il decreto con cui il governo vuole impostare la strategia economica per l’uscita graduale dalle misure emergenziali adottate durante il periodo di lockdown. A dare l’annuncio sullo stop alle cartelle è il viceministro all’Economia Antonio Misiani a Rainews24, che promette anche uno slittamento della riscossione delle tasse. “Chi doveva versare a settembre le imposte di marzo, aprile e ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Fisco, l’annuncio di Misiani: “Stop invio delle cartelle esattoriali fino a novembre”. Con il dl Agosto in arrivo a… - imarkez : RT @blogsicilia: 'Stop all'invio delle cartelle esattoriali fino a novembre', l'annuncio di Misiani - - RetweetPalermo : RT @blogsicilia: 'Stop all'invio delle cartelle esattoriali fino a novembre', l'annuncio di Misiani - - Sicilianodoc7 : RT @blogsicilia: 'Stop all'invio delle cartelle esattoriali fino a novembre', l'annuncio di Misiani - - blogsicilia : 'Stop all'invio delle cartelle esattoriali fino a novembre', l'annuncio di Misiani - -