Coronavirus | i DATI di oggi in Italia | aumentano i positivi e i ricoverati | +4 in reparto e +3 in terapia intensiva Tutti i DETTAGLI

I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 5 morti, 126 guariti e 255 nuovi casi su 40.526 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,62% dei test processati. Le Regioni più colpite sono sempre Lombardia (74), Emilia Romagna (61) e Veneto (19), che da sole hanno il 60% dei nuovi casi di tutt'Italia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 246.118 casi totali 35.107 morti 198.446 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 12.565, così suddivisi: 735 ricoverati in ospedale (5,9%) 44 ricoverati in terapia intensiva

