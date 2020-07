Berlusconi “Diciamo sì al Mes ma non è un voto di fiducia a Conte” (Di domenica 26 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E' necessario che prima di questo sia il governo a rispondere ad un'altra domanda: che uso intende fare di quei 25 miliardi? Scostamento di bilancio significa nuovo debito, che noi stessi – o le generazioni dopo la nostra – prima o poi dovranno pagare. Non si può certo farlo a cuor leggero, non si può farlo per alimentare spesa assistenziale o peggio clientelare. Le risorse tuttavia ci vogliono perchè il Paese è allo stremo, ma vanno impiegate in un progetto convincente di salvaguardia delle attività economiche nelle regole di mercato”. Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, in un'intervista al Corriere della Sera, risponde alla domanda se il partito voterà sì allo scostamento di bilancio.Alla domanda se sia favorevole alla proroga dello stato di ... Leggi su iltempo

