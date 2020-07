Assegno unico per i figli: l’importo e chi lo può prendere (Di domenica 26 luglio 2020) Per l’Assegno unico per i figli ci vogliono sette miliardi: è questa, spiega oggi Repubblica, la cifra che serve perché la legge delega approvata martedì scorso alla Camera con il massimo del consenso, 452 sì, un astenuto, nessun contrario, dia a tutti senza togliere a nessuno. E l’importo, prima designato, torna in ballo: Un nodo ancora da sciogliere perché la legge, che è già stata inviata al Senato, non indica più alcuna cifra minima o massima per l’Assegno, mentre la precedente versione prevedeva un tetto di 240 euro fino ai 18 anni, che sarebbe sceso a 80 euro fino ai 21. La ministra della Famiglia Elena Bonetti aveva ipotizzato un Assegno che potesse variare tra i 200 e i 250 euro mensili per figlio, ... Leggi su nextquotidiano

ItaliaViva : Grazie al #FamilyAct le famiglie avranno la certezza di ricevere ogni mese l'assegno unico ed universale per i figl… - Ettore_Rosato : Brava @elenabonetti, grazie all’assegno unico universale, primo atto del #FamilyAct, puntiamo sul futuro dei nostri… - matteosalvinimi : #Salvini: L'assegno unico per la famiglia a sostegno della natalità (richiesto dalla Lega) ha bisogno di soldi VERI… - clikservernet : Assegno unico per i figli: l’importo e chi lo può prendere - Noovyis : (Assegno unico per i figli: l’importo e chi lo può prendere) Playhitmusic - -