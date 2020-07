Asia Argento e Morgan piazzano sul grande schermo anche la figlia: ecco dove la vedremo presto (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo le mirabolanti imprese di Asia Argento e dell'ex compagno Morgan, è venuto il momento dell'erede della coppia più pazza d'Italia: Anna Lou Castoldi. La ragazza, nata diciannove anni fa dalla relazione tra la regista e il musicista, è stata scritturata per il primo ruolo importante della carriera, la serie Netflix Baby sulle baby squillo romane. Avrà la parte di Aurora. In realtà lei, a tredici anni aveva già "recitato" in una pellicola, Incompresa, diretta dalla mamma, ma nessuno per fortuna se lo ricorda. Poi nel 2017 è la protagonista di un cortometraggio sempre insieme alla madre e così anche nel 2020. Look trasgressivo, colore di capelli che cambia ogni mese tanto quanto il profilo di Instagram, seguitissimo ora con il nome @sexydying ora con "dark ma ... Leggi su liberoquotidiano

Arriva su Netflix, dal prossimo 3 settembre, la serie tv Baby 3. Si tratta della terza ed ultima stagione della serie italiana ispirata a fatti realmente accaduti. Si tratta dello scandalo delle baby ...

Anna si è dovuta scusare pubblicamente per porre fine alla questione. Secondo alcune indiscrezioni, Anna Lou ha ereditato anche la passione della madre Asia Argento e del nonno. Potrebbe partecipare ...

