Addio a Olivia de Havilland, la Melania di «Via col Vento»: aveva 104 anni (Di domenica 26 luglio 2020) Addio a Olivia de Havilland, nota a tutto il mondo per aver interpretato il personaggio di Melania Hamilton in Via col Vento di Victor Fleming, accanto a Clark Gable, Vivien Leigh e Leslie Howard. Era una delle ultime sopravvissute della cosiddetta “età d’oro di Hollywood. L’attrice è morta a 104 anni a Parigi, dove viveva. Britannica naturalizzata statunitense e sorella maggiore dell’attrice Joan Fontaine (la loro era tra le rivalità più celebri di Hollywood), Olivia de Havilland ha vinto per due volte il Premio Oscar. Era l’artista vivente più anziana ad avere vinto una Statuetta dorata. Tre anni fa, quando ha compiuto 101 anni, ... Leggi su open.online

SkyTG24 : Addio a #OliviaDeHavilland, una delle ultime stelle dell'età dell'oro di #Hollywood. Melania è l'ultima ad andare V… - HuffPostItalia : Addio alla Melania di Via Col Vento. L'attrice Olivia De Havilland aveva 104 anni - LaStampa : Addio a Olivia de Havilland, ultima star di “Via col Vento” - Giacinto_Bruno : Addio Olivia de Havilland, ultima diva di Hollywood - Ultima Ora - ANSA - hackerphone8 : Olivia de Havilland, addio all'ultima stella di 'Via col vento' -