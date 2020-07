39enne ruandese da fuoco alla Cattedrale di Nantes e confessa (Di domenica 26 luglio 2020) Ha confessato il responsabile dell’incendio nella Cattedrale di Nantes. È un volontario che si occupava di chiudere la Cattedrale. Ad una settimana dall’incendio all’interno della Cattedrale di San Pietro e Paolo di Nantes il volontario della diocesi, che era stato fermato e poi rilasciato, ha confessato di aver provocato il rogo accendendo i tre inneschi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

