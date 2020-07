Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2020 ore 08:30 (Di sabato 25 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 25 LUGLIO 2020 ORE 8.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA SP109 VIA DI CAMPO SELVA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL MARE IN DIREZIONE POMEZIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO. SUL LITORALE RomaNO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E TOR VAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI INFINE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER ... Leggi su romadailynews

