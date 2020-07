Utile in crescita per Acquedotto Pugliese, sfiora i 30 milioni (Di sabato 25 luglio 2020) BARI (ITALPRESS) – L’Assemblea degli azionisti dell’Acquedotto Pugliese (AQP) ha approvato il report integrato 2019, che coniuga le informazioni economico-finanziarie con le informazioni non economiche, e presenta un sensibile ulteriore miglioramento di tutti i principali indicatori economici e un Utile netto in crescita a 29,5 milioni di euro (+31% sul 2018).“AQP si conferma punto di riferimento della comunità servita e si consolida motore a sostegno della crescita sociale ed economica del territorio, promuovendo modelli virtuosi di gestione ecosostenibile – ha commentato Simeone di Cagno Abbrescia, Presidente di Acquedotto Pugliese -. Tali risultati sono stati raggiunti nonostante una tariffa tra le più ... Leggi su ilcorrieredellacitta

