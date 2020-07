Turris, stadio in deroga: la lettera di tifosi e cittadini (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiTorre del Greco (Na) – Dopo la storica promozione della Turris in Serie C continuano i problemi burocratici per la ricerca di un campo in deroga che permetterebbe ai corallini di iscriversi al prossimo campionato. Tante le ricerche del presidente Antonio Colantuono e del sindaco Giovanni Palomba, anche fuori regione, ma altrettanti “no” ricevuti da Questura e Lega mentre la data del 5 agosto, termine ultimo per l’iscrizione, si avvicina sempre più. Ecco perché oggi tifosi e cittadini hanno deciso di scrivere una lettera aperta, per far luce sulla questione, affinchè un mero adempimento burocratico non cancelli un sogno, meritato sul campo, per un’intera comunità. Di seguito riportiamo la lettera diffusa ... Leggi su anteprima24

