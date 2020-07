Turismo, Federalberghi: Cilento ‘salva’ la Campania ma dati-choc (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: 10 minutiSalerno – Bernabò Bocca, presidente nazionale Federalberghi, conferma il drastico calo di arrivi e presenze turistiche (in Campania è stato assodato lo sconcertante -90% di giugno). L’analisi apparentemente smentisce quanto in settimana affermato a Palinuro da Vincenzo De Luca (“in Cilento una esplosione di Turismo di vicinato, qui nemmeno un ‘buco’ libero…”) seppure, nel quadro analitico, Federalberghi confermi la distinzione che il Governatore fa tra flussi interni e di stranieri (in foto una partenza del traghetto di Alicost per il servizio CilentoBlu). Bocca analizza così il risultato dell’indagine previsionale sulle vacanze degli italiani, realizzata con il supporto tecnico ... Leggi su anteprima24

