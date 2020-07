Traffico Roma del 25-07-2020 ore 18:30 (Di sabato 25 luglio 2020) Luceverde Roma una buona serata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi poche le auto in circolazione sul raccordo e consolare i Traffico è indicato nella norma anche all’interno dell’area cittadina proseguono i lavori in corso sulla via Ardeatina altezza di via Casali delle cornacchiole frequente la formazione di rallentamenti e code soprattutto verso il centro città stagione estiva del Teatro dell’Opera al Circo Massimo oggi e domani dalle 20:30 possibile chiusura al Traffico tra via dei Cerchi e via dell’Ara massima di Ercole a Fonte Nuova la manifestazione isola per oggi e domani prevista la chiusura di un tratto di via Nomentana 3 via Primo Maggio e via Vico e anche per questo fine settimana per lavori la circolazione della ferrovia Roma-lido sarà ... Leggi su romadailynews

LuceverdeRadio : ????#Treni Linea Direttissima Roma - Firenze: traffico fortemente rallentato dalle ore 18:20 per un intervento dei Vi… - InfoAtac : #info #atac A Fonte Nuova ?? Prima edizione evento 'Isola Pedonale' ?Chiusa al traffico Via Nomentana, tra via I°M… - DeliSte : Poi com'era finita la storia delle ragazze americane stuprate dai due carabinieri? Ed erano vere le ipotesi di coi… - LuceverdeRoma : ??#Roma #traffico - Via Pontina traffico rallentato fra Castel Romano e Castel di Decima > Roma ­ #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?#Roma - #FonteNuova : Via Nomentana CHIUSA al traffico tra via I°Maggio e via Vico ????Deviati #bus #linea337 ?? P… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 25-07-2020 ore 15:30 RomaDailyNews Taycan Turbo S: elettrica nel cuore, Porsche nell'anima. Con la "regina" di Stoccarda un assaggio di futuro: dall'accelerazione alle tecnologie

ROMA - Non si riesce nemmeno a contare fino a tre, che la Porsche Taycan Turbo S ha già infranto la velocità di 100 km/h, spinta dai 761 CV e dalla coppia di oltre 1000 Nm che schiacciano con decision ...

Roma, 150 multe a ragazzi sul monopattino: sanzioni da 50 euro a 400 euro

Centocinquanta multe solo nelle ultime settimane tra le vie del centro storico e destinatari sono tutti cittadini o turisti sui monopattini. Diverse le motivazioni: persone in due sullo stesso mezzo, ...

ROMA - Non si riesce nemmeno a contare fino a tre, che la Porsche Taycan Turbo S ha già infranto la velocità di 100 km/h, spinta dai 761 CV e dalla coppia di oltre 1000 Nm che schiacciano con decision ...Centocinquanta multe solo nelle ultime settimane tra le vie del centro storico e destinatari sono tutti cittadini o turisti sui monopattini. Diverse le motivazioni: persone in due sullo stesso mezzo, ...