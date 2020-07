Spagna, 12 nuovi casi di Covid per il Fuenlabrada (Di sabato 25 luglio 2020) L’incubo Covid 19 non sembra avere fine nel calcio spagnolo. Non per il Fuenlabrada, squadra di seconda divisione spagnola che ha annunciato oggi nuovi dodici casi di coronavirus per un totale di ventotto. Quattro dei positivi si trovano a Madrid senza avere contatti col resto del gruppo dal match contro l’Elche del 17 luglio. Le altre otto persone invece sono risultate positive nonostante l’esito negativo dei precedenti test e l’isolamento degli ultimi sei giorni. Resta stabile e con sintomi non gravi il calciatore ricoverato ieri. “Stiamo valutando le misure da prendere davanti a questa situazione che stiamo vivendo – ha commentato il club – e da oggi ci metteremo in contatto con la Liga“. Leggi su sportface

