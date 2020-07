Ridotte del 30% le rette estive al Centro disabili e Cse autismo (Di sabato 25 luglio 2020) Per venire incontro alle famiglie e sostenere l’adesione alle proposte del Cse e del Cdd, il Comune di Bergamo ha deciso di ridurre del 30% la retta per il periodo di luglio – settembre 2020 e di esonerare dal pagamento le famiglie che non frequentano pur avendo inizialmente aderito. Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Ridotte del Università degli studi della Tuscia, tasse ridotte per spingere il rilancio Il Messaggero Viabilità: ora l'Arcella viaggia a 30 all’ora. Ecco dove si andrà più lenti

Una nuova zona a velocità limitata è stata istituita ieri dall’amministrazione. È il rettangolo di strade residenziali tra via Antonio Da Murano e via Tiziano Minio PADOVA. L’Arcella a 30 all’ora. L’a ...

Energie rinnovabili: per la prima volta in Europa superano i combustibili fossili

Il crollo del fabbisogno energetico innescato dalle misure di lockdown dovute alla pandemia ha portato ad un rimescolamento di carte nel panorama della produzione energetica europea Per la prima volta ...

