Previsioni Meteo, confermata l’ondata di caldo nord africana per fine mese: clima rovente in tutt’Italia (Di sabato 25 luglio 2020) Previsioni Meteo – L’alta pressione e il bel tempo diverranno dominanti a iniziare da domani e poi sempre più nel corso della prossima settimana. Le temperature torneranno a lievitare in maniera progressiva già con +30/+33°C diffusi da domani su diverse pianure dei settori peninsulari, fino a +36/+37°C sulle aree interne delle isole maggiori. Saranno, questi valori, più o meno in norma ma, attenzione, perché via via nel corso della settimana l’anticiclone, che nel frattempo assumerà una componente prevalente di matrice nordafricana, si espanderà in maniera decisa verso il Mediterraneo centrale e anche verso gran parte dell’Europa centro meridionale, traghettando con sé una rovente lingua ... Leggi su meteoweb.eu

Dopo l’intenso passaggio perturbato, tempo in miglioramento sabato grazie a un promontorio di alta pressione in arrivo da ovest. Nella giornata di domenica è previsto il transito di una perturbazione ...

Le previsioni meteo di domani, domenica 26 luglio, indicano che nell’ultimo giorno di questo weekend le condizioni sono destinate a cambiare radicalmente in tutta Italia. Le previsioni meteo sembrano ...

