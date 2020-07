Paratore vince il British Masters: è il secondo titolo in carriera (Di sabato 25 luglio 2020) Newcastle upon Tyne, Regno Unito, - Renato Paratore vince in Inghilterra il Betfred British Masters di golf e festeggia il secondo titolo in carriera allo European Tour . A Newcastle upon Tyne grande ... Leggi su corrieredellosport

Eurosport_IT : CHE BELLEZZA!!! ???????? L'European Tour ricomincia con un trionfo azzurro: Renato Paratore vince il British Masters!… - SkySport : Impresa Paratore: vince il British Masters - repubblica : Golf, Paratore vince il British Masters [di MATTIA CHIUSANO] [aggiornamento delle 20:24] - HotelCityMiMa : RT @graps62: Grande Renato Paratore vince il British Masters. Un capolavoro daje - UgoBaroni : RT @SkySport: Impresa Paratore: vince il British Masters -