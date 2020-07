Niente Pallone d’Oro quest’anno. Meno male (Di sabato 25 luglio 2020) La Serie A di quest’anno sembra la storia di una di quelle sette i cui membri aspettano la fine del mondo e a un certo punto iniziano a suicidarsi l’uno dopo l’altro. Diventato da tempo un campionato di livello sudamericano, ma senza garra e caviglie spezzate, quello italiano ricominciato dopo il lo Leggi su ilfoglio

jack_omalley : Il calcio senza tifosi ha rotto le palle - MimmoAdinolfi : @DonatoEuropa @gabbianismo @nebulosa_mente C'erano alcuni amici che sul tramonto degli anni 90 quando giocavo a pal… - IlMonociglio : @SsantiagoF13 Ma quale macellaio! È andato sul pallone, l’ha mancato di un niente. Nessuna volontà di colpire la ga… - pikappa77 : @ArturoMinervini Un buon giocatore ,niente di più, ipervaluto perché pagato un botto (per un difensore sopratutto)… - Aio_Ben : RT @dukana2: Niente avventurieri ...??per i babbei in mutande che corrono dietro a un pallone tra le #trivelle in #Basilicata...ma colata di… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente Pallone Niente Pallone d’Oro quest’anno. Meno male Il Foglio Serie C, si riparte il 27 settembre. Niente Coppa Italia di Lega Pro: “Speriamo in riapertura stadi, i tifosi ci mancano”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La Lega Pro può avere un futuro con l’introduzione di ‘elementi’ essenziali quali il credito di imposta e l’istituzione dell’apprendistato che possono garantire una miglior ...

Piscina comunale, un pallone pressostatico al posto della nuova copertura in legno

Un pallone pressostatico per la piscina comunale al posto della nuova copertura in legno prevista inizialmente. E' quanto ha ipotizzato la Giunta comunale per incrementare la sicurezza della struttura ...

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La Lega Pro può avere un futuro con l’introduzione di ‘elementi’ essenziali quali il credito di imposta e l’istituzione dell’apprendistato che possono garantire una miglior ...Un pallone pressostatico per la piscina comunale al posto della nuova copertura in legno prevista inizialmente. E' quanto ha ipotizzato la Giunta comunale per incrementare la sicurezza della struttura ...