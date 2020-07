Meteo con FEROCE ondata di caldo fin sino 45°C. Temporali al Nord (Di sabato 25 luglio 2020) Dopo due mesi relativa calma, con temperature che si sono mantenute prossime a quelle medie stagionali, ecco che le proiezioni Meteo della prossima settimana prospettano una serie di ondate di caldo. Già durante i primi giorni della prossima settimana avremmo temperature massime che nei capoluoghi di provincia potranno toccare i 38°C. È palese prospettare valori termici attorno ai 40°C in altre località. Ma l’ondata di calore tenderà ulteriormente ad intensificarsi, diventando particolarmente aggressiva, con la temperatura che raggiungerà e supererà i 40° centigradi in varie città d’Italia. Tra fine mese e la prima decade di agosto avremo condizioni climatiche ideali per raggiungere temperature estreme. Si prospettano valori davvero ... Leggi su meteogiornale

