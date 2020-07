"Mandzukic nel mirino del Galatasary" (Di sabato 25 luglio 2020) ROMA - Rescisso dopo pochi mesi il contratto con l'Al Duhail, Mario Mandzukic potrebbe tornare a giocare in Europa. Secondo "As", al 34enne attaccante croato ex Juventus starebbe pensando il ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : 'Mandzukic nel mirino del Galatasaray': Come riporta As, la società turca sarebbe sulle tracce dell'ex attaccante d… - 22Alex87JUVE : @Lo_statistico Qui non esiste obiettività. Un altro intoccabile fu Mandzukic. A Cristiano perdonano tutto, mentre a… - calciomercato_m : MERCATO - La Fiorentina mette nel mirino Gotze e Mandzukic - jason05_ : @frin86 in attacco oltre a Ronaldo avevi Mandzukic, Kean, Dybala, Cuadrado nel ruolo in cui ha giocato una vita, Be… - SalvaraniLuca : @xxxzlatan95 @MCaronni Ma perfavore! Mandzukic giocatore finito... infatti nessuno l'ha chiesto e ha dovuto andare… -

Ultime Notizie dalla rete : Mandzukic nel Milan, pressing su Ibra ma nel piano B c'è Mandzukic Tuttosport "Mandzukic nel mirino del Galatasaray"

ROMA - Rescisso dopo pochi mesi il contratto con l'Al Duhail, Mario Mandzukic potrebbe tornare a giocare in Europa. Secondo "As", al 34enne attaccante croato ex Juventus starebbe pensando il ...

Calciomercato Inter e Fiorentina, concorrenza per Mandzukic: c’è il Galatasaray

Mario Mandzukic, nel mirino di Inter e Fiorentina, è in contatto con il Galatasaray, che lo vorrebbe per sostituire Radamel Falcao Mario Mandzukic è uno dei grandi nomi del calciomercato accostato ai ...

ROMA - Rescisso dopo pochi mesi il contratto con l'Al Duhail, Mario Mandzukic potrebbe tornare a giocare in Europa. Secondo "As", al 34enne attaccante croato ex Juventus starebbe pensando il ...Mario Mandzukic, nel mirino di Inter e Fiorentina, è in contatto con il Galatasaray, che lo vorrebbe per sostituire Radamel Falcao Mario Mandzukic è uno dei grandi nomi del calciomercato accostato ai ...