Maltempo, Ministro Costa: “Gli eventi estremi sono sempre più frequenti, il 79% del nostro territorio è fragile” (Di sabato 25 luglio 2020) L’urgenza “di mettere in sicurezza il territorio è diventata una necessità. Se i cantieri restano chiusi, in Sicilia come in Lombardia, è a causa di pastoie burocratiche alle quali stiamo ponendo rimedio“: lo ha affermato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in un’intervista a Repubblica. Commentando le ondate di Maltempo che hanno colpito ieri Milano e Palermo lo scorso 15 luglio, il Ministro spiega che “questi eventi estremi sono sempre più frequenti e il problema è che il 79% del nostro territorio è fragile sul piano idrogeologico. C’è la necessità, non più la semplice ... Leggi su meteoweb.eu

Milano, 24 lug. (askanews) - "Aiuti immediati ai coltivatori della Lombardia da parte del Governo", a seguito della perturbazione che ha colpito la regione nelle ultime ore. A chiederla il deputato de ...

Ambiente: Labriola (FI), “Governo dia risposte a Taranto su polveri sottili, problemi non si risolvono con monitoraggi”

TARANTO – “Oggi in commissione ambiente durante il question time ho chiesto al governo quali iniziative immediate intenda adottare per evitare ulteriori episodi come quello avvenuto il quattro luglio ...

