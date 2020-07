Lui tradisce la moglie, lei scrive all’amante: “La camera di mio marito…” (Di sabato 25 luglio 2020) La fiducia in un rapporto di coppia: il grande emblema di ogni relazione. Fidarsi o non fidarsi? Quando iniziare a insospettirsi? Perdonare o no un tradimento? Dipende senz’altro dal grado di rispetto che l’altra persona ci riserva, e nel caso di questa storia fa la differenza. Quest’uomo tradisce la moglie e il modo in cui lei viene a scoprirlo è davvero angosciante. Dunque se siete gelosi, paranoici e temete che il vostro partner vi tradisca, non leggete questa storia. Oppure sì. La fiducia nel proprio partner si muove su una linea sottile: la paura di scoprire un tradimento è sempre dietro l’angolo. La storia di Yulia, ex modella russa diventata poi dentista pediatrica, non è certo adatta ai cuori deboli. La paura del tradimento riguarda tutti, inutile nascondercelo. La differenza, ... Leggi su velvetgossip

sulkywnardo : tiene tantissimo ai suoi amici, per i quali metterebbe in ballo anche la vita pur di salvarli. È coraggioso, non si… - claudio37880480 : @Mark_DiDonato84 @VotersItalia Lui sicuramente........... Il cane. È il migliore e non ti tradisce....Mai - jinseng_ : comunque ho iniziato il rewatch ti AHS e onestamente:::: che merda cioe il padre personaggio inutile di merda che t… - damianros1 : @vucciria79 cioè fammi capire lui ti tradisce e lui perdona te? c e qualcosina che non quadra. fa tutto lui ti trad… - AjayStfc : Scopri Se Lui Ti Tradisce E Con Chi (PDF + Video) -