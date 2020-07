Lino Guanciale, svelato il motivo del matrimonio lampo: l’indiscrezione (Di sabato 25 luglio 2020) Lino Guanciale presto papà? Sarebbe questo uno dei motivi principali del suo matrimonio lampo con Antonella che ha lasciato tutti senza parole. L’indiscrezione. foto facebookVolto amatissimo del piccolo schermo, l’attore è da anni uno dei protagonisti di punta delle grandi fiction Rai, quello che però lo porta al centro dell’attenzione nelle ultime settimane è stato il suo matrimonio. L’uomo in grande segreto è corso all’altare con la sua Antonella con cui fa coppia fissa da diverso tempo, oggi però spunta l’indiscrezione sul motivo di tanta fretta. Lino Guanciale presto papà? La moglie Antonella sarebbe incinta Foto: Instagram @Lino ... Leggi su chenews

PMirasole : RT @alemastronardif: Ciao amici, oggi le riprese de #LAllieva3 si stanno svolgendo presso il Golf Club Parco di Roma, nella Capitale: ecco… - OWLY_jen : RT @serquelita_: Comunque Lino Guanciale rimarrà sempre la mia più grande celebrity crush...?? #nondirloalmiocapo2 - sophia23s1 : Lino Guanciale si è sposato Ed Sheeran è sposato Di Troy Bolton si sono perse le tracce Poi mi chiedono perché sono single... - fallingptn : RT @AlbertoFuschi: Piccoli momenti backstage di questa settimana ?? con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi ?? Soundtrack: Bucket List @… - tiziana_oggiano : RT @AlbertoFuschi: Giunge a proposito ?? (si scherza) #nondirloalmiocapo2 Tanti auguri a Lino Guanciale e Antonella ?? #nondirloalmiocapo ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Lino Guanciale

Questa sera, sabato 25 luglio 2020, va in onda in replica su Rai 1 – in prima serata – Una storia da cantare, uno spettacolo composto da tre puntate dedicata a 3 grandi cantautori: quella di questa se ...Lino Guanciale starebbe per diventare papà: questa l’ipotesi dopo le nozze a sorpresa con Antonella Liuzzi, compagna da appena un anno e mezzo. I due sarebbero convolati a nozze in gran segreto. In re ...