Inter Messi, si può fare: Suning ci prova nel 2021 (Di sabato 25 luglio 2020) Inter Messi, si può fare: Suning ci prova nel 2021. La stella argentina può liberarsi gratis tra un anno Sarà pure un sogno di mercato, ma solo per il momento. Leo Messi e l’Inter potranno incontrarsi di nuovo nel prossimo anno, quando la Pulce argentina potrà liberarsi a costo zero dal Barcellona, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

