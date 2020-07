Il Segreto, puntata 27 luglio 2020: Pepa si confessa con Don Anselmo (Di sabato 25 luglio 2020) Il Segreto torna in replica su Canale 5 lunedì 27 luglio 2020 su Canale 5. Centrale il rapporto di Tristan e Pepa, che sembra essersi incrinato dopo le intromissioni di Angustias. La moglie del Castro ha rubato il fermaglio destinato alla Balmes, facendo credere a tutti che fosse un dono a lei destinato. Certa di non poter competere con lei, Pepa ha deciso di troncare la relazione di Tristan che, dal canto suo, non se la sente di abbandonare la madre dei suoi figli. Nel frattempo, a Puente Viejo è arrivato Sebastian, che ha riabbracciato Emilia. L’uomo potrebbe risolvere i problemi economici di Raimundo, ma qualcosa andrà storto. Francisca invece continua a maltrattare chiunque osi contraddirla e le sue vittime preferite saranno i Castaneda, dopo aver scoperto la relazione ... Leggi su kontrokultura

Notiziedi_it : Il Segreto streaming, replica puntata di oggi, 23 luglio 2020 | Video Mediaset - Antonio_67____ : #techetechete ho capito il nesso della puntata, Curreli è il figlio segreto di Aznavour. Due gocce d'acqua - Notiziedi_it : Il Segreto streaming, replica puntata di oggi, 24 luglio 2020 | Video Mediaset - redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni La trama di #lunedì #27luglio - ciccian : RT @EdoardoZaggia: Qui per ricordarvi che come Taylor ho lavorato a lungo ad un progetto segreto che esce oggi alle 18. Si chiamerà: 'Nuov… -