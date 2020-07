Germania, AMB rileva la bavarese PTS Verpackungen (Di sabato 25 luglio 2020) Il produttore friulano di imballaggi flessibili AMB prosegue nel suo piano di internazionalizzazione acquisendo PTS Verpackungen, azienda bavarese specializzata nella commercializzazione di imballaggi innovativi. Processo di espansione fuori dai confini nazionali iniziato l’anno scorso con con l’acquisizione della britannica TDX, attiva nella progettazione e prototipazione di imballaggi per alimenti in PET e rPET. PTS ha seguito le vendite dei prodotti AMB in Germania negli ultimi vent’anni. La nuova sede commerciale di Gauting, appena fuori Monaco di Baviera, offrirà all’azienda italiana un accesso diretto e qualificato nel mercato tedesco e dell’Europa centrale, con servizi e soluzioni per il packaging sostenibile. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

