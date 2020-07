Gabriel Garko e Gabriele Rossi, una cena a Roma dopo molti mesi (Di sabato 25 luglio 2020) Gabriel Garko e Gabriele Rossi tornano a uscire insieme, dopo molti mesi in cui non si erano più visti in compagnia l’uno dell’altro sono stati avvistati (e fotografati) di nuovo insieme a Roma. Il loro ultimo incontro risaliva allo scorso febbraio, quando il settimanale Chi li aveva fotografati mentre si scambiavano una mimosa. A riaccendere i gossip sulla natura della relazione che lega sui due attori un’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi, che scrive: Un attore ha lasciato la nuova fiamma per il suo ex. Si mormora che l’attore famoso abbia lasciato la sua nuova fiamma per tornare con lo storico fidanzato. Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo. molti fan dell’attore hanno ricollegato questo ... Leggi su tvzap.kataweb

louiscyfere : Gabriel Garko e Gabriele Rossi: un'amicizia speciale - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Gabriel Garko beccato in un ristorante di Roma con Gabriele Rossi: la foto fa impazzire i fan - GHERARDIMAURO1 : Gabriel Garko beccato in un ristorante di Roma con Gabriele Rossi: la foto fa impazzire i fan - nuvoleparanoie_ : raga ma voi avete visto tipo l’onore e il rispetto, cioè Gabriel Garko???#circozzi - zazoomblog : Gabriel Garko e Gabriele Rossi avvistati di nuovo insieme a Roma - #Gabriel #Garko #Gabriele #Rossi… -