Eriksen, Brozovic e Skriniar: tre giornate per convincere Conte (Di sabato 25 luglio 2020) Secondo La Gazzetta dello Sport Christian Eriksen, Marcelo Brozovic e Milan Skriniar si giocheranno il futuro nelle ultime 3 giornate Secondo La Gazzetta dello Sport tre giocatori dell’Inter sono finiti sotto la lente d’ingrandimento e hanno a disposizione 3 giornate per giocarsi il futuro. Stiamo parlando di Christian Eriksen, Marcelo Brozovic e Milan Skriniar. A centrocampo, il trio Eriksen-Brozovic-Gagliardini ha ancora tanto da dimostrare. Tra l’ex Tottenham e Conte la scintilla non è mai davvero scoccata. Troppo timido Christian, troppo integralista Antonio, che però ha cambiato modulo per provare a inserire al meglio il danese. Sul quale di certo Zhang e Marotta ... Leggi su calcionews24

