Elisabetta Gregoraci immobilizzata da un amico, lei si libera a colpi di karate [FOTO] (Di sabato 25 luglio 2020) Elisabetta Gregoraci impegnata con Battiti Live 2020 In questo ultimo periodo, nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19 è ancora in atto. Elisabetta Gregoraci e il collega Alan Sorrenti sono impegnati con le registrazioni di Battiti Live 2020. Per il secondo anno consecutivo i due professionisti guideranno la rassegna musicale realizzata in varie piazze della Puglia e successivamente andrà in onda in prima serata su Italia 1. Nel frattempo la soubrette calabrese è stata FOTOgrafata in barca in compagnia di un amico. E proprio quest’ultimo scherzosamente la costringe a usare alcune mosse di karate. Con loro è presenta anche il figlio Nathan Falco, nato dal suo precedente matrimonio con Flavio Briatore. La ... Leggi su kontrokultura

quartapresenza : Le notizione di oggi: - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci strepitosa con un amico in barca prima di Battiti Live - #Elisabetta #Gregoraci #strepitosa… - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci in vacanza non è sola : la showgirl ha una nuova fiamma? - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci pizzicata in spiaggia. Chi è il maestro di karate - #Elisabetta #Gregoraci #pizzicata - tempoweb : Elisabetta Gregoraci pizzicata in spiaggia. Chi è il maestro di karate #elisabettagregoraci #natanfalco… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci terrorizza Flavio Briatore: "Il mio nome? Lo fanno da anni". Tumulto a Mediaset Liberoquotidiano.it Grande Fratello Vip, giornalista sul cast di Signorini: “Due nomi di peso”

Per la nuova stagione estiva, post-coronvirus, Alfonso Signorini sta preparando una scoppiettante quinta edizione del GF Vip e i nomi si rincorrono uno dopo l’altro anche se non ci sono ancora conferm ...

Presentazione Battiti Live: Vieste c’è. Tutti gli ospiti previsti

Si chiude oggi ad Otranto la produzione dell’edizione 2020 del Radionorba Vodafone Battiti Live. Sei appuntamenti che andranno in onda ogni domenica, a partire dal 26 luglio, su Telenorba, Radionorba ...

Per la nuova stagione estiva, post-coronvirus, Alfonso Signorini sta preparando una scoppiettante quinta edizione del GF Vip e i nomi si rincorrono uno dopo l’altro anche se non ci sono ancora conferm ...Si chiude oggi ad Otranto la produzione dell’edizione 2020 del Radionorba Vodafone Battiti Live. Sei appuntamenti che andranno in onda ogni domenica, a partire dal 26 luglio, su Telenorba, Radionorba ...