Covid 19 in Campania: Piccoli focolai e nuovi ricoveri. I dati aggiornati (Di sabato 25 luglio 2020) Covid 19 in Campania: il governatore Vincenzo De Luca ha parlato di situazione sotto controllo. In questi giorni si registrano Piccoli focolai e nuovi ricoveri. Nella diretta Facebook di ieri pomeriggio, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto l’ormai consueto punto della situazione contagi da Covid 19. Prima della nuova ordinanza (che ha tra … Leggi su 2anews

