Coronavirus | Peluffo Pd | ' Fontana ha mentito su camici?'

Milano, 25 lug. (Adnkronos) - "Da quanto si apprende Fontana sapeva dell'affare tra la Regione e l'azienda del cognato, cosa che aveva decisamente negato dopo le rivelazioni di Report. Ha mentito ai lombardi? I casi sono due, o può smentire in modo convincente o prenderemo atto che si è definitivamente rotto il rapporto di fiducia con i cittadini lombardi". Così il segretario regionale del Pd della Lombardia Vinicio Peluffo interviene dopo le notizie dell'iscrizione al registro degli indagati del presidente della Regione Lombardia per la vicenda dei camici forniti alla Regione, mediante affidamento diretto, poi trasformato in donazione, dall'azienda del cognato. "Tre soli mesi di gestione dell'emergenza hanno dato vita a un gran numero di inchieste dai camici al caso dei test ...

Messo alla prova dalla violenza della pandemia di Covid-19 non ha retto: la gestione degli ospedali confusa ... Giuseppe Sala, Vinicio Peluffo, Fabio Pizzul, consiglieri regionali e parlamentari PD, ...

Le sfide del Vangelo al tempo del Covid-19, tra catechesi e scenari digitali, riflessione su ambiente, clima, futuro e scenari economici e sociali. È il filo conduttore della nuova puntata di “Viaggio ...

